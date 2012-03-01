Євпаторія завершила ремонт водоводу

Ремонтно-відновні роботи на магістральному водоводі ”Чеботарка-Євпаторія” були завершені в середу ввечері, ведеться його заповнення водою, це йдеться в поширеному прес-релізі штабу цивільного захисту.

Враховуючи довжину водопроводу, процес може зайняти від 18 до 24 годин (тобто - до вечора четверга).

У цей період не рекомендується відкривати водопровідні крани і користуватися водою.

Санепідемстанція рекомендує городянам утриматися від вживання водопровідної води і використовувати для пиття бутильованою.

В Євпаторії проживають понад 120 тисяч чоловік, з них 70% залишилися 25 лютого без води через поривів на водопроводі, які відбулися після аномальних для Криму морозів. Аварія була кваліфікована як надзвичайна подія державного значення. Уряд України виділив на ліквідацію НС і будівництво нового водоводу понад 100 млн. грн.