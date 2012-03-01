Прем'єр Криму обіцяє воду Євпаторії ввечері (фото)

Водопостачання Євпаторії планується відновити до вечора 1 березня, повідомив голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, відвідавши місце аварії, інформує прес-служба кримського уряду.

В Євпаторії проживають понад 120 тисяч чоловік, з них 70% залишилися 25 лютого без води через поривів на водопроводі, які відбулися після аномальних для Криму морозів. Аварія була кваліфікована як надзвичайна подія державного значення. Уряд України виділив на ліквідацію НС і будівництво нового водоводу понад 100 млн. грн.Ремонтно-відновні роботи на водоводі були завершені ввечері 29 лютого.

«Усі служби спрацювали добре, це дозволило в найкоротші терміни ліквідовувати наслідки аварії. Я вдячний і місцевим жителям, які з розумінням віднеслися до незручностей. Основні прориви вже ліквідовані, ми поступово почали наповнювати водовод. Вода поки що подається не в повному об`ємі з невеликим тиском, щоб не було гідроудара», - сказав МОГИЛЬОВ.

За словами прем`єр-міністра республіки, в результаті тривалої експлуатації, агресивного середовища озера Сасик-Сиваш і електрифікованої залізниці водовод значно зношений і потребує капітальної реконструкції.

«Трубу треба міняти терміново, і Кабінет міністрів України вже виділив на це гроші. Буквально з сьогоднішнього дня починаються роботи по проектуванню, щоб до початку курортного сезону замінити трубу на цій ділянці», - сказав МОГИЛЬОВ.

Фото прес-служби Радміну Криму