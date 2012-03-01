Бензин в Україні дорожчає

Експертно-аналітична група (ЕАГ) із питань стабільного функціонування ринку нафти та нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на першу декаду березня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне пальне на 10 коп/літр, повідомив секретаріат експертно-аналітичної групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Це рішення експертної групи ухвалено на засіданні в середу.

Зазначається, що зміна цінового коридору викликана зростанням цін на нафту на світових ринках, а також сезонним зростанням попиту на нафтопродукти на початку весни.

Водночас, виробники й нафтотрейдери констатували, що ухвалене рішення носить тимчасовий характер, і домовилися на наступному засіданні експертно-аналітичної групи переглянути ціну на пальне на другу декаду березня, залежно від цінових тенденцій на світовому ринку нафти.