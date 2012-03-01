Рибінспектор-фальсифікатор потрапив під статтю
16:45, 01 березня 2012Крым
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Подробиці у прокуратури
Прокуратура Нижньогірського району порушила кримінальну справу стосовно рибінспектора, який фальсифікував адміністративні матеріали та виносив постанови у справах, які повинні розглядатися судами, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
Порушення виявили в ході прокурорської перевірки.
Дії охоронця правил рибальства кваліфіковані як "перевищення службових повноважень" і "посадове підроблення" - статті 365 та 366 Кримінального кодексу.
Проводиться слідство.
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