Рибінспектор-фальсифікатор потрапив під статтю

Подробиці у прокуратури

Прокуратура Нижньогірського району порушила кримінальну справу стосовно рибінспектора, який фальсифікував адміністративні матеріали та виносив постанови у справах, які повинні розглядатися судами, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. Порушення виявили в ході прокурорської перевірки. Дії охоронця правил рибальства кваліфіковані як "перевищення службових повноважень" і "посадове підроблення" - статті 365 та 366 Кримінального кодексу. Проводиться слідство.

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