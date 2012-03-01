Справа в.о. шефа Фонду майна Ялти дійшла до суду

Прокуратура Криму передала до суду кримінальну справу виконуючого обов`язки голови Фонду комунального майна Ялти, депутата Ялтинської міської ради, який обвинувачується в отриманні 15 тисяч доларів хабара за видачу дозволу на реконструкцію будівлі, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Дмитро БЕЛЯЄВ був затриманий на початку січня в будівлі мерії. Депутат вимагав за позитивне рішення питання 30 тисяч доларів і встиг отримати половину грошей.

Справу на в.о. керівника Фонду майна Ялти завели по частині 2 статті 15 Кримінального кодексу (замах на скоєння злочину, який не було закінчено з причини, не залежної від волі підозрюваного) і частини 4 статті 368 (отриманння хабара в крупному розмірі або особою, що займає відповідальне положення).