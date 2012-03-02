Рибалка потонув у Криму
10:00, 02 березня 2012Крым
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Вітер перевернув човен
Житель Криму, який вийшов порибалити в морі, потонув - його човен перекинувся через пориви вітру. Інцидент стався 1 березня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Чоловік вийшов в море на гумовому човні, від пориву вітру вона перекинулася, і людина потонула», - говориться в прес-релізі.
Тіло знайшли в 70 метрах від берега.
Мешканцю судакського села Морське було 40 років.
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