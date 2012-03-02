Водопостачання Євпаторії відновили

Водопостачання в Євпаторії, де у минулу суботу сталася аварія на водоводі, відновлено, заявив 2 березня голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, повідомила прес-служба кримського уряду.

Пориви на водоводі сталися після аномальних для Криму морозів. 25 лютого 70% жителів Євпаторії, населення якої становить більш як 120 тисяч чоловік, залишилися без води. Аварія була кваліфікована як надзвичайна подія державного значення. Уряд України виділив на ліквідацію НП і будівництво нового водоводу більш як 100 млн. грн. Ремонтно-відновлювальні роботи завершили ввечері 29 лютого, після чого трубу почали заповнювати водою.

Поки що водою забезпечені 5-поверхові житлові будинки і приватний сектор. «До вечора вода з`явиться на всіх поверхах, включаючи 9-поверхові будинки», - сказав прем`єр-міністр Криму.

МОГИЛЬОВ повідомив також, що прийнято рішення замінити найбільш проблемні ділянки магістрального водоводу «Чеботарка - Євпаторія» пластиковими трубами. «Такі труби міцніше і довговічніше металевих. До початку курортного сезону ми зобов`язані найпроблемніші ділянки замінити», - заявив голова Радміну.