Пенсіонер вбився в ожеледь (фото)
11:53, 02 березня 2012Крым
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ВАЗ влетів в мікроавтобус
Літній мешканець Феодосії загинув 1 березня через зіткнення його автомобіля з мікроавтобусом в Криму. Аварія сталася в ожеледь на дорозі "Сімферополь-Феодосія" в Кировському районі, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
"ВАЗ-2107" виїхав на смугу зустрічного руху і лівою стороною зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, що рухався назустріч. Удар в бік завжди вважається найбільш небезпечним при зіткненні, тому шансів вижити у чоловіка не було", - говориться в прес-релізі.
75-річний кримчанин загинув на місці ДТП.
Фото прес-служби ДАІ Криму
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