Пенсіонер вбився в ожеледь (фото)

Літній мешканець Феодосії загинув 1 березня через зіткнення його автомобіля з мікроавтобусом в Криму. Аварія сталася в ожеледь на дорозі "Сімферополь-Феодосія" в Кировському районі, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

"ВАЗ-2107" виїхав на смугу зустрічного руху і лівою стороною зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, що рухався назустріч. Удар в бік завжди вважається найбільш небезпечним при зіткненні, тому шансів вижити у чоловіка не було", - говориться в прес-релізі.

75-річний кримчанин загинув на місці ДТП.

Фото прес-служби ДАІ Криму