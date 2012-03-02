Жінкам Криму не вистачає чоловіків

На тисячу жінок Криму доводиться 844 чоловіків, причому в місті це співвідношення нижче, ніж в сільській місцевості, повідомило в п`ятницю республіканське управління статистики.

Всього на півострові мешкає більш як мільйон жінок, або 54% населення.

"Середній вік жінок перевищив 42 роки, він на 5 років вище середнього віку чоловіків", - говориться в прес-релізі.

Середня тривалість життя кримчанок склала 75 років, вона на 11 років перевищила середню тривалість життя чоловіків-кримчан.

Управління статистики Криму повідомляє також, що на півострові є 104 довгожительки у віці 100 років і старше.

У 2007 році на 1000 кримчанок доводилося 846 кримчан, в 2008 - 844, в 2009 і 2010 - по 843.