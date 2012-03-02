Подружжя спіймали на контрабанді грошей 17 століття (фото)

Шістдесят срібних монет 17-18 століть подружжя планувало вивезти з України до Німеччини, повідомила прес-служба кримського управління СБУ.

Чоловік і дружина спочатку продали монети через інтернет-аукціон, а після намагалися доставити їх покупцеві поштою.

«Подружжя упакувало монети в звичайний поштовий бандероль з розрахунком, що вона не залучить уваги з боку правоохранітелей», - говориться в прес-релізі.

Проти кримчан порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 201 Кримінального кодексу України - контрабанда.