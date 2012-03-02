Подружжя спіймали на контрабанді грошей 17 століття (фото)
12:50, 02 березня 2012Крым
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Монети зі срібла
Шістдесят срібних монет 17-18 століть подружжя планувало вивезти з України до Німеччини, повідомила прес-служба кримського управління СБУ.
Чоловік і дружина спочатку продали монети через інтернет-аукціон, а після намагалися доставити їх покупцеві поштою.
«Подружжя упакувало монети в звичайний поштовий бандероль з розрахунком, що вона не залучить уваги з боку правоохранітелей», - говориться в прес-релізі.
Проти кримчан порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 201 Кримінального кодексу України - контрабанда.
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