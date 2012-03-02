Вбитого "упакували" в бетон (фото)

Співробітники міліції знайшли в забетонованій ямі останки вбитого майже 2,5 років тому жителя міста Старий Крим і встановили підозрюваних в скоєнні злочину, повідомила в п`ятницю прес-служба кримського управління МВС.

«Чоловік, 1961 року народження, був убитий в листопаді 2009 року, а його труп з метою заховання злочину захований в ямі поблизу гаража під двометровим шаром бетону», - говориться в прес-релізі.

Тіло знайшли ще 25 лютого. Тоді ж прокуратура Кировського району порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства.

Фото міліції Криму