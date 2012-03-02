Міністр оборони "відкосив" випускників-2012 від армії

Міністерство оборони України прийняло рішення не призивати в армію цією весною випускників шкіл 2012 року, повідомила прес-служба оборонного відомства.

Через проведення в Україні цього літа фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II ступеня акредитації завершиться у травні.

"Завершення навчання у навчальних закладах на місяць раніше не спричинить призову випускників на військову службу і не обмежить їх право на здобуття вищої освіти", - заявив міністр оборони Дмитро САЛАМАТІН.

За його словами, командування Сухопутних військ, оперативних командувань та військових комісаріатів оповістили про нововведення спеціальною телеграмою.