Елітне новосілля: на охотугіддя поблизу Алушти випустять фазанів

Тисячу фазанів розселять у суботу, 3 березня, недалеко від Алушти на території мисливських угідь громадської організації «Товариство мисливців і рибалок «Кедр» (Київська область), повідомила прес-служба Республіканського комітету Криму з лісового і мисливського господарства.

Єгерська служба «Кедра» для комфортного новосілля птахів обмежила перебування в угіддях диких собак і котів, а також скоротила кількість лисиць.

«До початку мисливського сезону залишилося 6 місяців, і фазан зможе вивести потомство. Підготовлено напувалки, годівниці, спеціальні майданчики з дрібною галькою. Вона потрібна для перетирання їжі в шлунку птаха. Зробимо все, щоб птахам на новому місці жилося комфортно», - сказав мисливствознавець «Кедра» Ігор МЕРГЕЛІДЗЕ.

За підсумками останнього обліку, в Криму проживає близько 19 тисяч фазанів.

Парламент Криму в грудні 2011 року виділив «Кедру» понад 8,8 тисяч га мисливських угідь на територіях Партенітської селищної ради, Маломаяцької та Ізобільненської сільрад (Алушта) в тимчасове довгострокове користування на 25 років.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, «Кедр» зареєстрований у 2008 році в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, його заснували три фізособи: Володимир ДЕМІШКАН, Сергій ТУЛУБ і Юрій БОЙКО.