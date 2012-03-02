Могильов обіцяє покарати чиновників за байдужість

Держслужбовці, які формально ставляться до виконання своїх обов`язків і демонструють байдужість до проблемних питань кримчан, будуть притягнені до відповідальності, заявив в п`ятницю голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, повідомила прес-служби кримського уряду.

Голова Радміну відзначив, що для забезпечення зворотного зв`язку з громадянами при органах влади є телефонні гарячі лінії. Більш як половина прохань, що надходять від людей, за бажання чиновників вирішуються доволі швидко.

«Чиновники повинні розуміти, що головне - не їх крісла, а люди, для яких вони повинні працювати», - сказав МОГИЛЬОВ.