Вартість ліків відшкодовуватимуть

В Україні мають намір запровадити європейську практику часткової компенсації вартості ліків (в першу чергу «соціальних»), а також ввести референтні ціни. У результаті цього вартість ліків для населення може впасти від 20% до 2 разів.

Як стало відомо ZN.UA від джерела у Міністерстві охорони здоров`я України, указ про створення відповідної робочої групи 1 березня підписала глава відомства Раїса БОГАТИРЬОВА.

Робоча група у тижневий термін має розробити умови переходу на референтні ціни (єдині узгоджені ціни на однотипні ліки різних виробників) і визначити умови запровадження в Україні процедури часткової реімбурсації (відшкодування) вартості ліків.

Групу очолив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій СОЛОВЙОВ.

Серед іншого, робоча група має визначити перелік країн (їх може бути 5-7), які становитимуть індикативну групу. Відомо, що на сьогодні туди вже включені Польща, Сербія, Молдова та Угорщина.

Нагадаємо, наприкінці січня глава Держслужби України з питань регуляторної політики Михайло БРОДСЬКИЙ повідомив, що добився від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА доручення про введення референтних цін.

«Референтна (по суті, середня) ціна обчислюється так: підсумовується вартість якогось одного препарату у 5 різних країнах і потім ділиться на 5. Дорожче вартості, яка отримана, ліки продавати не можна… Відповідно до досвіду Росії і всіх європейських країн можу сказати, що такий захід на 25-30% знизить вартість усіх ліків», - сказав він. «В Україні ціни катастрофічно завищені. Якщо, наприклад, в Білорусі препарат коштує 15 грн., то до нас він потрапляє через Панаму вартістю 150 грн.», - відзначив БРОДСЬКИЙ.