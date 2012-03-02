Курорти Криму піаритиме співачка

Українська співачка Злата ОГНЕВИЧ стала обличчям кримських курортів, повідомив Курортно-інформаційний центр Криму.

Представники Міністерства курортів і туризму Криму підписали зі співачкою договір про співпрацю під час 21-го міжнародного туристичного ярмарку «Крим. Курорти. Туризм», який проходить у ці дні в Ялті.

Злата ОГНЕВИЧ (справжнє ім`я Інна БОРДЮГ) народилася в Мурманську, дитинство і юність співачки пройшли у Криму. Потім вона продовжила навчання в Києві.

ОГНЕВИЧ в 2011 році завоювала першу премію у розмірі 50 тисяч доларів на фестивалі «Крим М’юзик Фест», який проводили Алла ПУГАЧОВА і Софія РОТАРУ. Раніше співачка увійшла до п`ятірки національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2010».