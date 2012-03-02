"Чорноморнафтогаз" оцінить активи

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) має намір укласти з підприємством «Северин-консалтинг» (Сімферополь) договір на надання послуг з проведення комплексу робіт з незалежної оцінки активів і зобов`язань компанії, йдеться в повідомленні ЧНГ, опублікованому в «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів, договір на надання послуг повинен бути укладений до 30 березня. Термін поставки - 2012 рік.

Ціна акцептованої пропозиції - 365 540 грн.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» спеціалізується на розвідці і видобутку нафти та газу в акваторії Чорного та Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз Україна».

В даний час на балансі ДАТ знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних та 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: за природним газом - 58,56 млрд. куб. м, за газовим конденсатом - 1231 тис. тонн, за нафтою - 2530 тис. тонн.