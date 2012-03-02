Ветерани флоту просять підняти підводний човен царських часів

Міністерство культури України і севастопольський союз ветеранів-підводників просять командування Чорноморського флоту РФ допомогти підняти із зовнішнього рейду Севастополя підводний човен «Скат», побудований в 1904 році. Субмарина була затоплена в 1919 році за наказом командування Російської добровольчої армії і тепер лежить на глибині 76 метрів.

«Вона абсолютно не пошкоджена, на ній залишилися навіть озброєння і боєприпаси і навіть особисті речі моряків», – сказав в ефірі телеканалу НТС директор департаменту підводної спадщини Інституту археології НАН України Сергій Воронов.

Завдання підйому «Ската» може здійснити лише судно «Комуна» аварійно-рятівної служби ЧФ РФ. На підводному човні планують створити музей. Для того, щоб законсервувати його і привести в музейний вигляд, буде потрібно близько 1 млн. грн.

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