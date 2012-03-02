16% українців хотіли б об'єднання України та Росії в єдину державу

16% громадян України, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, хотіли б об`єднання України та Росії в єдину державу.

Респондентів попросили відповісти на питання, якими б вони хотіли бачити відносини України та Росії.

69% опитаних вважають, що країни повинні були незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць, 13% - мають бути такими ж, як з іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями, і 2% не змогли відповісти .

Також українців попросили відповісти на запитання, як вони в цілому ставляться до Росії.

85% опитаних ставляться дуже добре (в основному добре), 9% - дуже погано (в основному погано) і 6% не змогли відповісти.

За регіональним розподілом, як і раніше, більшість позитивно налаштованих до Росії українців сконцентровані в Південному (94%) і Східному (92%) регіонах, найменше їх у Західному регіоні (65%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 89%.

Опитування проводилося з 10-19 лютого, всього опитано 2 029 респондентів, старших за 18 років, по всій Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

А за результатами "Левада-Центру" (Росія), 61% опитаних росіян хотіли б бачити країни незалежними, але дружніми державами; 16% - із закритими кордонами, візами, митницями; 16% - об`єднаними в одну державу, 8% не змогли відповісти.

"Кореспондент"