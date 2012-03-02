Військові прокуратури ліквідують

Військові прокуратури будуть ліквідовані у структурі органів прокуратури України. На їхньому місці створять спеціалізовані прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військових формуваннях, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури (ГПУ).

Таке рішення ГПУ прийняла 2 березня.

"Нневідкладного вирішення вимагають питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення таких прокуратур за рахунок Генеральної прокуратури. Нагальною є потреба зміни правового статусу військових прокурорів та слідчих, вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням їх житлом", - йдеться в прес-релізі.

Ліквідація відбудеться після прийняття змін у законодавстві.