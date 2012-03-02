Штормове попередження оголосили в Криму

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на вихідні, 3-4 березня, - на півострові очікується сильний мокрий сніг та ожеледиця, повідомляє прес-служба відомства.

Кримчан просять утриматися від поїздок за межі населених пунктів, відкласти риболовлю, полювання та вихід у гори.

«Можуть виникнути складнощі в роботі всіх видів транспорту, при проведенні аварійно-відновлювальних, висотних робіт. Обмерзання та поривчастий вітер можуть спричинити пошкодження або обриви ЛЕП та ліній зв`язку, обвалення слабоукріплених, широкоформатних, рекламних конструкцій, порушення в роботі систем ЖКГ», - попереджає МНС.