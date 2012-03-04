Моряки ЧФ активно голосують на виборах президента Росії

На Чорноморському флоті РФ активність на виборах Президента Росії на 10.00 становила 45%, повідомив командуючий ЧФ контр-адмірал Олександр ФЕДОТЕНКОВ журналістів у Севастополі .

«Активність дуже висока. Зараз проголосували десь 45%», - сказав ФЕДОТЕНКОВ після голосування.

За його словами, до списку для голосування внесено близько 12 тисяч виборців.

Відповідаючи на запитання, за кого він проголосував, командувач відзначив: «У військовослужбовців подвійний вибір. Як і все, ми обираємо Президента Росії, а військовослужбовці ще і свого Верховного головнокомандуючого. Тому, природно, я проголосував за людину, яка здатна у критичні ситуації очолити країну, очолити Збройні сили, яка володіє досвідом, державним мисленням, здатна брати відповідальність на себе».

Відповідно до рішення генерального консула РФ у Сімферополі, всього на російському ЧФ РФ створено 12 виборчих дільниць, 9 з яких знаходяться в Севастополі, а також по одній - у Феодосії, селищах Кача і Гвардійське. На чотирьох дільницях, окрім військовослужбовців, членів їх сімей і службовців флоту, які мають російське громадянство, можуть також проголосувати громадяни РФ, які у день голосування перебувають на території України.

Достроково на ЧФ РФ проголосували військовослужбовці підрозділу, розміщеного у Криму на горі Ай-Петрі, а також морські піхотинці, які раніше відбули на полігон бойової підготовки «Опук» в районі Феодосії.