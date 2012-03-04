Мультфільм про пса і вовка став кращим за 100 років анімації

В честь 100-річного ювілею російської анімації, який відзначається в цьому році, сто професійних режисерів, художників і критиків в галузі анімації склали свій рейтинг ста кращих фільмів, створених за всі роки. Всього було названо 600 картин, а саму «Золоту сотню» оголосили на відкритті фестивалю в Суздалі, передає РИА «Новости».

Кращим був визнаний мультфільм за мотивами української народної казки «Жив-був пес» (1982 рік) Едуарда Назарова. «Мені не хотілося знімати про піонерів і космос. І я взявся за казку. Про те, як зустрілися в лісі старий вовк і старий пес: «Ти мені допоможеш, а я допоможу тобі». В голові крутилася тоді єдина фраза: «Щас спою!». У мультфільмі звучать українські народні пісні «Ой там на горі» та «Та косив батько, косив я» у виконанні фольклорного ансамблю «Древо» з села Крячківка Полтавської області.

Друге місце у списку дісталося «Їжачку в тумані» Юрія Норштейна, названому в 2003 році кращим фільмом всіх часів і народів, а третє - «Вінні-Пуху» Федора Хітрука.