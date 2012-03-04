Матч "Таврія" - "Металург" скасовано. Газон у Сімферополі не готовий до гри

Футбольний матч сімферопольської «Таврії» і донецького «Металурга», запланований на неділю в Сімферополі, скасовано через стан поля, який арбітр визнав незадовільним, повідомила прес-служба спортклубу «Таврія».

«Напередодні поле стадіону ”Локомотив” було очищено від снігу, і воно відповідало вимогам регламенту. Проте в ніч на 4 березня погодні умови різко погіршали: рясний снігопад супроводжувався підвищенням температури повітря. Співробітники стадіону і керівництво СК ”Таврія” доклали максимальних зусиль для підготовки газону. Проте арбітр не зважився проводити на ньому матч», - йдеться в прес-релізі.

Згідно запису в рапорті судді, поєдинок 21-го туру ЕпіЦентр чемпіонату України «Таврія» - «Металург» (Д) скасовано «у зв`язку з незадовільним станом футбольного поля».

«Долю поєдинку пізніше вирішить прем`єр-ліга», - повідомила прес-служба «Таврії».

Раніше кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 3-4 березня у зв’язку з сильним снігопадом і поривами вітру.

Фото донецького «Металурга»