Погода в Україні на понеділок: весна переноситься

Невеликий сніг очікується 5 березня в Україні, крім західних областей. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних, північних та центральних областях місцями 11-15° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-2° тепла. Вдень в Україні 0-5° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та Криму 1-5° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 5-10° морозу, місцями до 13°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.