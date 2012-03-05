Севастопольським перевізникам "залізуть" в кишеню

У Севастополі до перевізників, які порушують трудове законодавство і приховують доходи, застосовуватимуться найжорсткіші штрафні санкції, заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ.

«Податковою адміністрацією, правоохоронними, контролюючими органами розпочаті жорсткі перевірки питань легалізації заробітної плати, виплати страхових, пенсійних, обов`язкових платежів до державного і місцевого бюджетів. Штрафні санкції можуть сягати мільйонів гривень», - сказав САВЕНКОВ під час наради з керівниками підприємств, які займаються перевезенням пасажирів, а також з представниками контролюючих і правоохоронних органів.

За його словами, інспекторська перевірка показала: «виручка» маршрутки за день дорівнює сумі, яку показують перевізники за місяць. Це, на думку віце-губернатора, говорить про те, що середня сума доходу, що показується перевізниками за місяць в розмірі 2 тис. 359 грн., не відповідає дійсним доходам. При цьому, найнижче значення цього показника становить 895 грн.

САВЕНКОВ також повідомив, що 9 із 14 перевізників Севастополя показують заробітну плату своїх водіїв менше мінімальної.

Крім того, за словами заступника керівника міста, другим показником порушення перевізниками законодавства є той факт, що на деяких транспортних підприємствах транспортних засобів у 2-3 рази більше, ніж працівників підприємства.

«За підсумками минулого року на підприємствах транспортної галузі встановлено понад 400 осіб, які не були офіційно працевлаштовані, насправді ж їх значно більше», - сказав САВЕНКОВ.

Також він пообіцяв, що в Севастополі ціни на проїзд у маршрутних автомобілях будуть диференційовані, з урахуванням інтересів жителів міста. «Якщо людина їде 2-3 зупинки, можливо, не брати з неї повну вартість?! На довгих маршрутах треба застосовувати диференційований підхід, і брати плату залежно від довжини маршруту. Якщо самі перевізники не врегулюють це питання, то ми залучимо Антимонопольний комітет», - сказав САВЕНКОВ.

За його словами, скарги з приводу завищеної вартості надходять від людей, які користуються маршрутами на селища Кача, Любимівка, Полюшко, Голландія. «З цих маршрутів і треба розпочати відпрацювання диференційованого підходу», - сказав чиновник.

Перший заступник голови адміністрації доручив головам районів провести ретельний аналіз роботи маршруток і внести пропозиції за тарифами перевезень для створення зручностей городян.