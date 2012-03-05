Цех з виробництва фальсифікованого вина ліквідували в Севастополі

У Севастополі працівники податкової міліції і прокуратури ліквідували підпільний цех з виробництва і реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, повідомила прес-служба податкової міста.

Вилучено понад 4 тонни фальсифікату, що виготовляється в антисанітарних умовах. Загальна вартість вилученого обладнання, сировини і матеріалів для виробництва алкогольної продукції склала понад 170 тис. грн.

Продукція продавалася в пластиковій тарі за ціною від 30 до 40 грн. за літр під брендами відомих виробників вина.

Порушено кримінальну справу за фактом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.