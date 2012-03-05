Цех з виробництва фальсифікованого вина ліквідували в Севастополі
17:51, 05 березня 2012Крым
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"Шмурдяк" - 30 до 40 гривень за літр
У Севастополі працівники податкової міліції і прокуратури ліквідували підпільний цех з виробництва і реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, повідомила прес-служба податкової міста.
Вилучено понад 4 тонни фальсифікату, що виготовляється в антисанітарних умовах. Загальна вартість вилученого обладнання, сировини і матеріалів для виробництва алкогольної продукції склала понад 170 тис. грн.
Продукція продавалася в пластиковій тарі за ціною від 30 до 40 грн. за літр під брендами відомих виробників вина.
Порушено кримінальну справу за фактом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.
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