Севастополю запропоновано узяти на баланс 440 квартир ЧФ Росії

Севастополю запропоновано узяти на баланс міста 440 квартир від Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА на брифінгу в понеділок.

«Це нові будинки, починаючи з 2003 року. Частина будинків - з котельними на даху. Все передається нам, і ми готові їх забрати», - сказав він.

За словами ЯЦУБИ, це пов`язано з ціною газу: «Ціна газу Чорноморському флоту - вона ціна промислова: 510 доларів за тисячу кубометрів, а ціна побутового газу - 1200-1300 гривень. І цю різницю покривати структурам Чорноморського флоту дуже складно. Тому міністр оборони (Росії Анатолій СЕРДЮКОВ) звернувся до мене, щоб ми розглянули питання про прийом їх (квартир)».

ЯЦУБА також підкреслив: «В майбутньому ми це питання продовжуватимемо тільки за умови, що ці будинки будуть приведені у відповідність, і інженерні мережі... Поступово ми забиратимемо, щоб це було в одних руках у місті. Тому що там живе частина людей, які пішли на пенсію, частина втратили зв`язок з Чорноморським флотом. Ми забиратимемо ці будинки. Принаймні, я пропонуватиму це зробити».