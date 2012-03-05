Севастополю запропоновано узяти на баланс 440 квартир ЧФ Росії
Це нові будинки
Севастополю запропоновано узяти на баланс міста 440 квартир від Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА на брифінгу в понеділок.
«Це нові будинки, починаючи з 2003 року. Частина будинків - з котельними на даху. Все передається нам, і ми готові їх забрати», - сказав він.
За словами ЯЦУБИ, це пов`язано з ціною газу: «Ціна газу Чорноморському флоту - вона ціна промислова: 510 доларів за тисячу кубометрів, а ціна побутового газу - 1200-1300 гривень. І цю різницю покривати структурам Чорноморського флоту дуже складно. Тому міністр оборони (Росії Анатолій СЕРДЮКОВ) звернувся до мене, щоб ми розглянули питання про прийом їх (квартир)».
ЯЦУБА також підкреслив: «В майбутньому ми це питання продовжуватимемо тільки за умови, що ці будинки будуть приведені у відповідність, і інженерні мережі... Поступово ми забиратимемо, щоб це було в одних руках у місті. Тому що там живе частина людей, які пішли на пенсію, частина втратили зв`язок з Чорноморським флотом. Ми забиратимемо ці будинки. Принаймні, я пропонуватиму це зробити».