Нафта дешевшає через падіння темпів зростання світової економіки

Нафта показує невелике зниження на тлі легкої переваги побоювань про глобальне зростання над фактором зростання напруженості навколо Ірану.

Побоювання інвесторів про глобальне зростання і попит на нафту зросли після того, як в понеділок прем`єр-міністр Китаю Вень Цзябао скоротив орієнтир зростання для економіки країни до 7,5 відсотка в поточному році, повідомляє Reuters.

З іншого боку, побоювання інвесторів про постачання нафти, як фактор, що підтримує ціни, зросли після того, як прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не дав натяків про відступ від намірів можливих військових дій проти Ірану після зустрічі з президентом США Барком Обамою.

Північноморська суміш Brent дешевшає на 16 центів до $123,64 за барель після досягнення вночі позначки $124,39. Американська нафта знижується на 0,03 відсотка, торгуючись по $106,69 за барель.

Нагадаємо також, що раніше Світовий банк заявляв, що в КНР почнеться масштабна криза, якщо уряд не проведе економічні реформи, спрямовані, в тому числі, на зниження частки держави в економіці, повідомляє "Кореспондент".