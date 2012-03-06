"Турецькі авіалінії" пропонують спецтарифи на рейси з Сімферополя

Компанія Turkish Airlines («Турецькі авіалінії») пропонує в березні спеціальні тарифи на п`ять направлень авіасполучення з Сімферополя в рамках акції Lucky Five («Вдала п`ятірка»), повідомив Курортно-інформаційний центр Криму із посиланням на представництво авіакомпанії.

«Так, квиток до Делі (Індія) в березні коштує 279 доларів, Хо Ши Мін (В`єтнам) - 399 доларів, Бангкок (Таїланд) - 349 доларів. З Сімферополя до Пекіна (Китай) в березні можна добратися за 329 доларів, до Нью-Йорка (США) за 299 доларів», - говориться в прес-релізі.

У представництві авіакомпанії уточнили, що тарифи вказано без врахування податкових зборів.

Придбати квитки по спецтарифах можна до 1 квітня.

У той же час тарифи для перельотів дійсні до 30 квітня.