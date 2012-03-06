Якби вибори до Ради відбувалися в лютому (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в лютому, то до парламенту потрапили б чотири політичні сили: Партія регіонів, «Батьківщина», «Фронт Змін» та КПУ, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, якби вибори проходили у середині лютого, то у голосуванні взяли б участь 63% виборців України та найбільше прихильників мали б такі партії та об’єднання: Партія регіонів - 16,5%, всеукраїнське об`єднання «Батькiвщина» (Юлія ТИМОШЕНКО) - 14%, партiя «Фронт Змiн» (Арсеній ЯЦЕНЮК) - 7,9%; Комунiстична партiя України (Петро СИМОНЕНКО) - 5,7%.

Далі йдуть партiя «УДАР» Вiталiя КЛИЧКА - 4,6%, партiя «Сильна Україна» (Сергій ТIГIПКО) - 3,6% та Всеукраїнське об`єднання «Свобода» (Олег ТЯГНИБОК) - 3,4%. Ще одна політична сила має більше одного відсотка прихильників - партiя «Громадянська позицiя» (Анатолій ГРИЦЕНКО) - 1,9%.

За регіональним розподілом за Партію регіонів готові проголосувати однаково 26% виборців Східного та Південного регіонів, 9% - Центрального та 6% - Західного регіонів;

За ВО «Батьківщина» готові віддати свої голоси 26% мешканців Західного регіону, 20% - Центрального, 6% - Південного та 4% - Східного регіонів;

За «Фронт Змiн» готові проголосувати 14% мешканців Західного регіону, 9% - Центрального, 6% - Південного та 3% - Східного регіонів;

Комунiстичну партiю України підтримують 11% у Східному регіоні, 8% - у Південному, 3% - у Центральному та 1% - у Західному регіоні;

За партiю «УДАР» готові проголосувати 7% мешканців Західного регіону, 6% - Центрального, 3% - Південного та 2% - Східного регіону;

За партiю «Сильна Україна» готові віддати голоси 5% у Південному регіоні, 4% - у Східному та однаково 3% - у Центральному та Західному регіонах;

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» має найбільшу підтримку у Західному регіоні (10%), також за нього готові проголосувати 3% мешканців Центрального регіону, та однаково 1% мешканців Південного та Східного регіонів;

Партiя «Громадянська позицiя» має 3% підтримки у Центральному регіоні, по 2% - у Західному та Південному регіонах, та 1% - у Східному регіоні;

КМІС 10-19 лютого методом інтерв`ю опитав 4006 респонденти, що мешкають в усіх областях України та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення країни віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,6%.