Янукович обіцяє житлові кредити на 10 років під малі відсотки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір 7 березня на засіданні Кабінету міністрів запропонувати низку нових соціальних ініціатив.

«Ми готуємо дуже серйозну соціальну програму, нові соціальні ініціативи, які я завтра буду проголошувати на засіданні Кабінету міністрів», - сказав ЯНУКОВИЧ, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди міжнародного жіночого дня.

Він уточнив, що планує зробити пропозиції за різними соціальними напрямками. Зокрема, збільшити платежі і підняти рівень соціального захисту населення.

ЯНУКОВИЧ повідомив, що у цьому році влада має намір запропонувати нову програму будівництва соціального житла. «Ми будемо видавати кредити на 10-15 років під дуже малі відсотки», - сказав президент.