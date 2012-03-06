Палац в Лівадії залишився без голови
14:33, 06 березня 2012Крым
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Директорка протрималась рік
Директор Лівадійського палацу-музею Світлана МОСКАЛЕНКО звільнилася, повідомила заступник голови Ради міністрів Криму Ольга УДОВІНА.
Вона керувала музеєм близько року.
МОСКАЛЕНКО перейшла на цю роботу з посади радника глави Податкової адміністрації України, раніше - займала різні посади в департаментах податкової.
«Вона звільнилася за власним бажанням приблизно тиждень тому. Поки виконує обов`язки БОГДАНОВИЧ (заступник директора палацу)», - сказала віце-прем`єр, яку цитують «Крим.Коментарі».
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