Палац в Лівадії залишився без голови

Директор Лівадійського палацу-музею Світлана МОСКАЛЕНКО звільнилася, повідомила заступник голови Ради міністрів Криму Ольга УДОВІНА.

Вона керувала музеєм близько року.

МОСКАЛЕНКО перейшла на цю роботу з посади радника глави Податкової адміністрації України, раніше - займала різні посади в департаментах податкової.

«Вона звільнилася за власним бажанням приблизно тиждень тому. Поки виконує обов`язки БОГДАНОВИЧ (заступник директора палацу)», - сказала віце-прем`єр, яку цитують «Крим.Коментарі».