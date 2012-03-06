Могильов впевнений: кримчанки - найкрасивіші (фото)

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ привітав кримчанок з наступаючим 8 березня і вручив їм подяки та подарунки, повідомила прес-служба кримського уряду.

Кримський прем`єр під час урочистих зборів передав мешканкам автономії вітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і подякував жінок за внесок у соціально-економічний, культурний і духовний розвиток регіону. «У Криму живуть найкрасивіші і талановитіші жінки. Я від душі вітаю вас зі святом і бажаю міцного здоров`я і успіхів», - сказав МОГИЛЬОВ.

Він нагородив орденом княгині Ольги III ступення голову Комітету солдатських матерів Криму Аліє ФІНЕНКО, а також вручив кримчанкам подяки уряду республіки і подарунки.

Крім того, у вівторок МОГИЛЬОВ привітав з 8 березня колектив Кримського державного медичного університету і вручив його співробітницям почесні грамоти і подяки.

Прем`єр республіки акцентував увагу на реформах, які сьогодні проводяться у сфері охорони здоров`я Криму. «Завдання уряду - максимально наблизити медичну допомогу до людей. Від якості охорони здоров`я залежить якість життя кримчан», - сказав голова Радміну.

Ректор Анатолій БАБАНІН додав, що велику частину науково-педагогічного колективу університету представляють жінки. «Там, де працюють жінки завжди порядок, світ і згода. Дорогі жінки, спасибі вам за мудрість і розуміння», - відзначив він.

Фото прес-служби кримського уряду