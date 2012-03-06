Інфляцію за лютий порахували

Інфляція в Криму в лютому 2012 року порівняно з січнем становила 0,1%, з початку року - 0,4%, повідомило в середу республіканське управління статистики.

"Індекс споживчих цін склав в автономній республіці - 100,1%, з початку року - 100,4%", - йдеться в прес-релізі.

Тим часом, Державна служба статистики рапортує,що інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем становила 0,2%, з початку року - 0,4%.