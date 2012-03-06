Держстат порахував інфляцію за лютий

Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За інформацією Держстату, інфляція у січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.