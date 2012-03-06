Держстат порахував інфляцію за лютий
12:06, 06 березня 2012Суспільство
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Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%
Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.
Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.
За інформацією Держстату, інфляція у січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.
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