Кримським татарам радять не святкувати 8 березня

Кримським татарам рекомендують утриматися від святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня, повідомляє у вівторок прес-служба Духовного управління мусульман Криму.

«Цей день не значиться в списку наших мусульманських і національних свят. Перейняття традицій, що суперечать нашим цінностям негативно позначаються на збереженні і розвитку споконвічної культури народу. Якщо права жінок якимось чином порушуються, то їх можна захищати іншим чином і іншими методами. В ході святкування 8 березня відбуваються різні аморальні й не властиві ісламській моралі вчинки », - заявив заступник Муфтія Криму Айдер ІСМАЇЛОВ.

На його думку, кримським татарам не варто святкувати також День захисника Вітчизни, оскільки 23 лютого помер перший голова уряду Кримської Народної Республіки, перший обраний муфтій мусульман Криму Номан Челебіджихан.