Українські історики кажуть: знайшли сенсаційного птеродактиля (фото)
Готують експонат до експертизи
Історики Павлоградського історико-краєзнавчого музею кажуть, що отримали унікальний експонат - шматок гірської породи, піднятої з вугільної шахти, в який вріс скелет малюка птеродактиля. Скелету близько 300 млн років, пише газета "Сегодня".
На поверхні каменя чітко видно тільце з довгими лапками і хвостиком.
"Через збільшувальне скло дуже добре видно подовжені передні лапки з нігтиками. І помітний хвостик хрящевидний. А поруч - закам’яніла гілочка папороті", - розповіла виданню директор музею Тетяна Ведмідь.
|Гілка стародавньої папороті (зліва) і пташеня птеродактиля (зліва). Усі фото газети "Сегодня"
Маленький розмір можливого птеродактиля історики пояснюють тим, що літаючі ящери народжувалися невеликими.
"У деяких видів яйця були навіть менші курячих. Коли дитинчата вилуплюються з яєць, вони були в такому скорченому положенні і дуже дрібні. Це вже потім вони виростали до п`яти і більше метрів", - пояснила директор музею.
За попередніми підрахунками краєзнавців, вік знахідки сягає 300 млн років.
Слід зауважити, що до цих пір вважається, що птеродактилі взагалі не проживали на території сучасної України.
|Той самий ящір
Втім, київські фахівці, яким "Сегодня" показала фото знахідки, вважають, що це останки тварин, правда, морських.
"Обидва об`єкти - швидше за все, залишки морської лілії (тварини такі). Вони, як і хребетні, мали внутрішній скелет. Знахідка дуже рідкісна, хоча й не така сенсаційна, як птеродактиль. Збереження зразків чудове, і обов`язково потрібна експертиза", - розповіла асистент кафедри загальної та історичної геології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Лілія Попова.
У свою чергу павлоградські історики зараз готують експонат до експертизи.