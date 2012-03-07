Яхта "Скорпіус" після двох тижнів ремонту взяла курс на Антарктиду

Яхта «Скорпіус» із українсько-російським екіпажем, що здійснює похід до Південного і Північного полюсів, після двох тижнів ремонту знову взяла курс на Антарктиду, повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ, який здійснює координацію походу екіпажу.

Яхта потрапила у 12-бальний ураган, хвилями знесло одну з антен, допоміжний радар, порвало вітрила. Капітан прийняв рішення зайти на острів Тасманія (Австралія).

«Після урагану яхта, що дивом уціліла, з розірваними вітрилами, залишившись майже без навігаційних приладів і зв`язку, все ж дісталася до австралійського острова. За два тижні екіпаж замінив вітрила, поставив нову антену "Ірідіум", перебрав більшість агрегатів», - сказав САВЕНКОВ, пославшись на розмову з капітаном Сергієм НІЗОВЦЕВИМ.

На Тасманії яхта заправилася 12 тонами дизельного палива, продуктами, і, вийшовши у море, взяла курс на Антарктиду.

«На те, щоб дійти до полярної станції Беллінсгаузен, екіпажу знадобиться близько 40 днів. Там - стоянка пару днів, і - знову на маршрут», - зазначив САВЕНКОВ.

За його словами, НІЗОВЦЕВ підтвердив намір встановити один із запланованих рекордів: у морі Росса просунутися на південь, в район 75-77 градусів. «В результаті екіпаж може стати першим, що зайшов на яхті так далеко в Антарктиду», - заявив САВЕНКОВ.

Яхта вийшла у плавання з Сочі 17 вересня, а з Севастополя - 25 вересня минулого року. Повернення «Скорпіуса» у Севастополь заплановане на березень 2013 року. 4 росіянина і 4 українці хочуть побити декілька світових рекордів мореплавання. Перший - зайти в море Росса, а це 77 градус південної широти, другий - за один полярний рік зробити дві полярних «навколосвітки» навколо Антарктиди, третій - по довжині маршруту - 70 тис. миль - і тривалості - 2,5 роки.