Україна утилізує боєприпаси Чорноморського флоту Росії

Державний концерн «Укроборонпром» утилізуватиме боєприпаси Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомила прес-служба компанії.

Днями між «Укроборонпромом» і «Рособоронсервісом» було підписано договір, згідно з яким українська сторона виконає роботи з утилізації боєприпасів ЧФ РФ на суму 235 мільйонів рублів.

«Підписаним договором Україна звільняє свою територію від боєприпасів, зберігання яких несе потенційну небезпеку як розташованим поблизу складів об`єктам, так і мирному населенню, а також навколишньому середовищу. Безумовно, це рішення йде на користь Україні», - наводить прес-служба «Укроборонпрому» слова міністра оборони країни Дмитра САЛАМАТІНА.