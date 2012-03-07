1 мільярд людей у світі голодує, 1,3 мільярда - переїдають

Кожна сьома людина в світі голодує, але багато хто страждає від ожиріння - надлишкову масу тіла, заявив спеціальний доповідач з питання про право на харчування Олів`є де Шуттер, виступаючи у вівторок в Женеві на 19-й сесії Ради з прав людини, повідомляє центр новин ООН.

«Урбанізація, супермаркетизація і глобальне поширення західного способу життя витіснили традиційний стиль харчування. У результаті ми зіткнулися з катастрофічними наслідками для здоров`я людей», — сказав спеціальний доповідач. Він додав, що право на харчування означає не тільки доступ до достатньої кількості їжі, але також і можливість мати збалансовану і поживну дієту.

Недоїдання як і раніше широко поширене в світі - голодує кожна сьома людина. Одночасно 1,3 мільярда людей у всьому світі мають надмірну масу тіла. Як мінімум, 300 мільйонів осіб страждають ожирінням.

Спеціальний доповідач закликав усі країни світу замість пігулок від ожиріння і спеціальних таблеток від браку тих чи інших поживних елементів запропонувати населенню стратегію боротьби з нездоровим харчуванням.

Олів`є де Шуттер запропонував обкладати високими податками нездорові продукти харчування, регулювати продаж продовольства з високим вмістом жирів і цукру, а також припиняти рекламу нездорової їжі. Представник ООН рекомендував урядам надавати підтримку місцевим фермерам, які поставляють на ринки здорову і свіжу продукцію.

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