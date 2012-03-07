20 найбагатших людей планети за день втратили $11,3 мільярда

Статки 20 найбагатших людей планети у вівторок скоротилося в сукупності на 11,3 млрд. доларів на фоні різкого спаду на світових фондових біржах, що стався на тлі слабких статданих в Європі і побоювань щодо успіху реструктуризації держборгу Греції, повідомляє «Газета.ру».

За даними індексу Bloomberg Billionaires Index, статки американського мільярдера Уоррена БАФФЕТА скоротилися на 407,3 млн. доларів, склавши 43,9 млрд. доларів.

Статки глави світового лідера сталеливарної промисловості ArcelorMittal Лакшмі МІТТАЛА (Lakshmi Mittal) знизилися на 918 млн. доларів або 4% - до 22,3 млрд. доларів. Вартість акцій його компанії на торгах в Амстердамі знизилася на 5,5%. В результаті такої динаміки Л.МІТТАЛ вибув з двадцятки найбагатших людей планети, опинившись на 21-м місці в рейтингу Bloomberg.

Два європейських рітейлерових магнати Бернар АРНО (Bernard Arnault) і Амансіо ОРТЕГА (Amancio Ortega), котрі є власниками LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (МС) SA і Inditex SA відповідно, втратили в сумі 1,2 млрд. доларів.

Засновник Microsoft Білл ГЕЙТС втратив на тлі спаду бірж у вівторок 805,4 млн. доларів - тепер його статки оцінюються в 61,3 млрд. доларів.

Значно скоротився і добробут Шелдона АДЕЛЬСОНА (Sheldon Adelson), глави оператора казино Las Vegas Sands Corp. (LVS) - у вівторок він втратив 765,5 млн. доларів.

Статки Ейке БАТІСТИ (Eike Batista), що володіє мажоритарним пакетом акцій у нафтовій компанії OGX Petroleo (OGXP3) & Gas Participacoes SA, знизилися до 29,2 млрд. доларів після того, як фондовий індекс Bovespa упав на найбільшу величину з жовтня - на 2,8%.

Ларрі ЕЛЛІСОН (Larry Ellison), який володіє 22,5% акцій Oracle Corp., втратив 385,7 млн. доларів після того, як акції Oracle подешевшали на 1%.

Добробут засновників Google Inc. Сергія БРІНА (Sergey Brin) і Ларрі ПЕЙДЖА (Larry Page) знизилося в сукупності на 560 млн. доларів після того, як вартість акцій Google скоротилася на 1,5%.

Фондові індекси в США втратили у вівторок 1,3-1,5%, спад на біржах Європи виявився ще істотнішим - він склав 1,8-3,6%. Така потужна негативна динаміка обгрунтована наближенням 8 березня - закінчення терміну подачі заявок приватними кредиторами на участь у добровільній програмі списання боргів Греції. Якщо учасників виявиться менше, ніж 75% держателів держоблігацій країни, то країну чекає неконтрольований дефолт, який на думку експертів Міжнародного інституту фінансів (IIF), може обійтися єврозоні більш ніж в 1 трильйон євро.

Тиск на настрої інвесторів чинили дані про те, що сукупний ВВП і єврозони, і Євросоюзу в четвертому кварталі 2011 року, згідно з другою оцінкою, знизився на 0,3% в квартальному виразі і зріс на 0,7% - у річному. Таким чином, ніяких позитивних змін порівняно з першою оцінкою не відбулося.