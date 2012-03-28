Дельфіни, затиснуті кригою в Криму, самостійно вибралися з пастки

Сім десятків дельфінів, які напередодні застрягли во льодах на сході Криму, в середу вранці змогли вийти в море, - напрям вітру змінився з південного на південно-західний, в льодах утворилися проходи, повідомили прес-служби міністерств екології і надзвичайних ситуацій України.

Азовки і морські свині потрапили в пастку в Казантипській затоці Азовського моря. Ймовірно, вони прийшли за оселедцем.

Ссавці знаходилися в 40 метрах від берега і не могли вийти в море через льод, який вітер пригнав до берега.

"Для евакуації тварин на берег затоки доставили техніку - від автомобілів до спеціальних пристосувань для перенесення дельфінів, але під ранок змінився напрям вітру. Штаб операції вирішив відкласти евакуацію, через деякий час дельфіни самостійно дісталися до відкритого моря", - говорять в Мінприроди.