У Севастополі зник дайвер

Водолази ведуть пошуки дайвера, який зник в Балаклавській бухті Севастополя 26 березня, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

«Двоє севастопольців вирішили зайнятися підводним полюванням. У гідрокостюмах зі спорядженням вони опустилися на глибину 4-5 м і поплили за течією. З дна піднявся мул, і друзі втратили один одного із виду. Коли один дайвер піднявся вгору з уловом, його товариша не було видно, підводний ліхтар не горів. Чоловік спробував самостійно знайти друга, але не зміг», - йдеться в прес-релізі.

Дайвера зараз шукають водолази аварійно-рятувального загону МНС і співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об`єктах.

«Морське дно видно біля берега лише метра на півтора, ближче до середини бухти видимість зменшується до 20-30 см», - говориться в повідомленні.