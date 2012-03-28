Кіт Дмитра Медведєва потрапив у світові тренди Twitter

Президент Росії Дмитро Медведєв спростував повідомлення в російських ЗМІ про зникнення його улюбленого кота Дорофея.

«Із джерел, близьких до Дорофея, стало відомо, що він нікуди не зникав. Дякую всім за турботу!», - написав Медведєв на своїй сторінці в Twitter.

Російський тижневик «Собеседник» в середу повідомив, що Дорофей втік із президентської резиденції і його пошуками займається одинцовська поліція. За інформацією видання, кіт у Медведєва рідкісної породи - невська маскарадна - і коштує до 1000 доларів.

Це повідомлення було широко розтиражовано у ЗМІ, а ім`я Дорофея потрапило в світові тренди Twitter. Поліція спростувала інформацію про те, що її співробітники шукають кота.