Бомбу і терористів шукали в аеропорту в Криму

Терористів і вибухівку шукали в міжнародному аеропорту Сімферополя. Співробітники кримських управлінь СБУ та МВС провели тактико-технічні навчання, повідомила прес-служба міліції Криму.

Заходи проводились у вівторок в три етапи: в залі вильоту шукали сторонній предмет; нейтралізували умовного злочинця, який намагається пронести зброю в літак через зону спецконтролю; перевіряли на контрольно-пропускному пункті автомобіль без документів на в'їзд в аеропорт.

«Вивчили типові помилки, чинені в подібних умовах, для їх усунення під час реальних подій, проаналізували дії кожного співробітника, що брав участь у навчаннях», - кажуть у міліції.

