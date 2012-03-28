Бомбу і терористів шукали в аеропорту в Криму
12:43, 28 березня 2012Крым
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Подробиці в МВС
Терористів і вибухівку шукали в міжнародному аеропорту Сімферополя. Співробітники кримських управлінь СБУ та МВС провели тактико-технічні навчання, повідомила прес-служба міліції Криму.
Заходи проводились у вівторок в три етапи: в залі вильоту шукали сторонній предмет; нейтралізували умовного злочинця, який намагається пронести зброю в літак через зону спецконтролю; перевіряли на контрольно-пропускному пункті автомобіль без документів на в'їзд в аеропорт.
«Вивчили типові помилки, чинені в подібних умовах, для їх усунення під час реальних подій, проаналізували дії кожного співробітника, що брав участь у навчаннях», - кажуть у міліції.
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