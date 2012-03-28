Паперові літачки злетять над Ялтою

Фестиваль паперових літачків пройде в Ялті 12 квітня - в день авіації і космонавтики, повідомляє сайт «Новини Криму».

Організатори проведуть майстер-клас, змагання в польотах на дальність і тривалість, також будуть транслюватися відеоролики з виготовлення літачків.

«В цьому році вирішено трансформувати сантиметри і секунди в мільйони кілометрів і світлові роки, так що кожен результат буде мати цілком конкретний "космічний" еквівалент", - повідомив глава оргкомітету фестивалю Ігор Данилов.

Учасниками свята в основному стануть школярі Ялти.

На фестивалі, який проводиться вдруге, виберуть «найкращий розфарбований літачок» і «найкращий казковий літальний апарат».