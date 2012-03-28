Земаукціон зірвався

Перший цього року земельний аукціон в Криму, який був призначений на середу, не відбувся через відсутність заявок, повідомила УНІАН прес-секретар Республіканського комітету із земельних ресурсів Ірина Велієва.

Кримська філія підприємства "Центр державного земельного кадастру" виставляла на торги право оренди на 20 років на ділянку 65,3 га неподалік від озера Чокрак в Ленінському районі на сході півострова. Його стартова ціна становила 756 тис гривень. Земля призначалася для будівництва бальнеологічного лікувально-оздоровчого комплексу.

У Криму в 2011 році провели чотири аукціони, продавши землю загальною площею понад 50 га за 20,5 млн гривень.