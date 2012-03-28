5 портів Криму зможуть реєструвати судна

Міністерство інфраструктури надало капітанам 14 торговельних портів України, зокрема, 5 кримським: Євпаторійського,Євпаторійського, Керченського, Феодосійського, Ялтинського, Севастопольського, - повноваження з реєстрації маломірного флоту й веденні суднової книги держави, повідомила прес-служба відомсва.

"Реєстраційні дії мають право здійснювати капітани Ізмаїльського, Іллічівського, Білгород-Дністровського, Одеського, Миколаївського, Херсонського, Євпаторійського, Севастопольського, Керченського, Маріупольського, Бердянського, Феодосійського, а також Ялтинського порту та порту "Южний", - сказано в повідомленні.

Ці повноваження надані для спрощення процедури реєстрації особистих плавзасобів.

"Укрморрічінспекція" створює міжрегіональні територіальні органи, це надає судновласникам можливість реєструвати судно за місцем проживання. Нині інспекція діє в 9 містах - в Одесі, Севастополі, Києві, Львові, Дніпропетровську, Маріуполі, Миколаєві, Харкові та Ізмаїл.