"Ботанік" вирощував марихуану для краси

15:22, 28 березня 2012
Крым
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Міліція: наркоман бреше!

44-річний житель Кіровського району Криму вирощував у квіткових горщиках розсаду марихуани. При затриманні чоловік запевнив правоохоронців, що наркотичну рослину висадив виключно в естетичних цілях, повідомила прес-служба міліції Криму.

У будинку кримчанина знайшли 12 паростків розсади марихуани, а також 100 мілілітрів готовї до вживання речовини з характерним запахом коноплі.

«Господар домоволодіння пояснив, що наркотичні речовини належать йому, раніше він сам їх вживав, але в даний час марихуану не курить, а виявлену у нього вдома "травку" просто забув викинути», - повідомляє прес-служба.

Вилучені рослини направлені на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи. Любителю травички загрожує до трьох років позбавлення волі.
 

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